'Koronavirüs yoktur' dedi! Canlı yayında çiğ balık yedi
Sri Lanka'da yaşanan olayda eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırdığı iddialarını çürütmek için başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısının canlı yayınında çiğ balık yedi. O anlar televizyon kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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18 Kasım 2020 Çarşamba 13:33
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