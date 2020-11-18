'Koronavirüs yoktur' dedi! Canlı yayında çiğ balık yedi

Sri Lanka'da yaşanan olayda eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırdığı iddialarını çürütmek için başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısının canlı yayınında çiğ balık yedi. O anlar televizyon kameralarına saniye saniye kaydedildi.