Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!
Bayburt merkeze bağlı Uğrak köyünde Bayram Kırdan isimli bir kişi eşiyle yakalandığı koronavirüsün sonucunun negatif çıkması üzerine tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Covid-19 yenen Kırdan ise bu sevincini evde çektiği halayla kutladı. Sosyal medyada çokça izlenen bu video, binlerce takipçinin ilgi odağı oldu.
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10 Kasım 2020 Salı 10:32
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