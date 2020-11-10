Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!

Bayburt merkeze bağlı Uğrak köyünde Bayram Kırdan isimli bir kişi eşiyle yakalandığı koronavirüsün sonucunun negatif çıkması üzerine tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Covid-19 yenen Kırdan ise bu sevincini evde çektiği halayla kutladı. Sosyal medyada çokça izlenen bu video, binlerce takipçinin ilgi odağı oldu.