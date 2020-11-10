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  3. Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!

Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!

Bayburt merkeze bağlı Uğrak köyünde Bayram Kırdan isimli bir kişi eşiyle yakalandığı koronavirüsün sonucunun negatif çıkması üzerine tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Covid-19 yenen Kırdan ise bu sevincini evde çektiği halayla kutladı. Sosyal medyada çokça izlenen bu video, binlerce takipçinin ilgi odağı oldu.

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10 Kasım 2020 Salı 10:32
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