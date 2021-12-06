Koronavirüs'de yeni bir risk grubu daha! Prof. Dr. Kurugöl "Çok ağır vakalarımız oldu" diyerek riskin büyüklüğüne dikkat çekti!

İzmir'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna dikkat çekerek, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı çok fazla. Covid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor" dedi.

Okulların açılmasıyla Covid-19 aşı uygulamasında yaş, 12'ye kadar indirildi.

12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Covid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.

OMİCRON AŞININ ÖNEMİNİ ARTTIRDI

'Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.

OBEZ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Covid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.