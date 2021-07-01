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Koronavirüse dair tüm bilgileri içerecek! AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi |Artık seyahatler daha kolay olacak

Kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgileri içeren Kovid-19 aşı sertifikası AB'de yürürlüğe girdi. Uygulama kapsamında AB içi seyahatlerin kolaylaşması hedefleniyor.

Koronavirüse dair tüm bilgileri içerecek! AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi |Artık seyahatler daha kolay olacak

AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi. Uygulama ile AB içi seyahatlerin kolaylaşması bekleniyor. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgileri içerecek.

UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE SERTİFİKA SUNULACAK

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında seyahatleri kolaylaştırmak için harekete geçti. Kovid-19 aşı sertifikası, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine dair belgeyi ve negatif test sonucunu içeriyor. AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikası uygulaması resmen faaliyete geçti. Artık AB ülkelerinden hava yolu seyahatlerinde uçağa binmeden önce sertifika sunmak gerekecek.

Koronavirüse dair tüm bilgileri içerecek! ABnin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi |Artık seyahatler daha kolay olacak

Ücretsiz olan "AB Dijital Covid Sertifikası", kağıt veya dijital şekilde hazırlanıyor. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabiliyor. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine dair belgeyi ve negatif test sonucunu içeriyor. Kovid-19 testlerinin PCR türleri, seyahatin 72 saat öncesine kadar yapılıp sertifikaya tanımlanabiliyor.

HANGİ ÜLKE VATANDAŞI OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN VERİLECEK

Hızlı antijen testler ise 48 saat öncesine kadar yapılabilirken, bu testin tanınmasına her ülkenin kendisi karar veriyor. Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmıyor.

Koronavirüse dair tüm bilgileri içerecek! ABnin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi |Artık seyahatler daha kolay olacak

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişilerle diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere veriliyor.

SERTİFİKA 12 AY GEÇERLİ OLACAK

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor. Sertifika üye ülkelerin dilleri ile birlikte İngilizce olarak hazırlanıyor. Şimdilik 12 ay için geçerli olan sertifika, seyahatlerde kontrol ediliyor. AB sertifikasının dış ülkelerle de karşılıklı tanınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor. Öte yandan, gelecekte halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ülkelerin, ek tedbirler alması ve sertifika sahiplerine ilave tedbirler uygulaması mümkün olabilir.

Koronavirüse dair tüm bilgileri içerecek! ABnin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi |Artık seyahatler daha kolay olacak

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