Koronavirüse ilişkin tedirgin eden açıklama: Ciddi artış var...

Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en fazla artan iller arasında Çanakkale'nin de bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini değerlendiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka artışının sebebi konusunda ilk akla gelenin mutasyon olduğunu belirtti.

VAKA ARTIŞININ SEBEBİ NE?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan şehirlerdeki oransal artışın bir önceki haftadaki oranlara göre kıyaslandığı zaman ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Alper Şener olasılıkla ayaktan takip edilen pozitiflik oranında bir artış olduğunu söyledi. Teknik olarak bakıldığında "bu zıplamalar, minik pikler neye bağlı olabilir?" diye düşündüklerini ifade eden Şener, ilk akla gelenin mutasyon olduğunu söyledi.

Mutasyon virüsün ilk önce görüldüğü bölgelerde dominant ve baskın hale geldiğini söyleyen Şener, diğer virüsün dolaşımdaki sirkülasyonunu engellemiş hale geldiğini sözlerine ekleyerek bu şehirlerde mutasyonun daha yoğun olup, olmadığını bilmenin önemli olduğunu vurguladı. Şener, "Böyle bir mutant şüphesi olduğu zaman biz bu hastaları ayaktan takip etmiyoruz. Yatırarak takip etmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE AŞI OLMALI"

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke genelinde ve Çanakkale özelinde sürdüğünün bilincinde olunması gerektiğini vurgulayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Salgının başından beri önlemlerimizde değişim olmadı. Aşılama durumu devam ediyor. Aşı sırası gelenleri bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu salgının yayılmasını kırabilmemiz için elimizdeki en önemli argümanlardan biri de aşılamadır. Maske, mesafe, el hijyeni, kapalı kalabalık alanda maskesiz olmamaya dikkat edip, beraberinde de aşı sıramız geldiği zaman Bakanlığımızın bize öngördüğü takvim içerisinde aşı randevumuzu alıp, ilgili merkezlerde aşılarımızı olmamız lazım" dedi.