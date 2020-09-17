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  3. Koronavirüse karşı bir önlem de Denizli'den: Kamu binalarına girişte HES kodu sorgusu

Koronavirüse karşı bir önlem de Denizli'den: Kamu binalarına girişte HES kodu sorgusu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında ülkeöizde artan vaka sayılarına karşı bir önlem de Denizli'den geldi. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, kentte kamu binaları ve banka şubelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

Koronavirüse karşı bir önlem de Denizli'den: Kamu binalarına girişte HES kodu sorgusu

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu binaları ve banka şubelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 17 Eylül tarihli "Kovid-19 Ek Tedbirler" konulu yazısına istinaden kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların zorunlu haller dışında toplu şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alındığı, herhangi bir zorunluluk taşımayan, açık ve kapalı ortamlarda yapılması talep edilen festival, şenlik ve konser gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Koronavirüse karşı bir önlem de Denizli'den: Kamu binalarına girişte HES kodu sorgusu

TOPLANTILAR ZORUNLUYSA ONLINE YAPILACAK

Kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankaların şubelerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılacağının bildirildiği açıklamada, kurumlarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşların HES kodunun sorgulanacağı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerin yasaklanmasına, tüm kamu ve özel kurumlar dahil toplantıların yapılmamasına, yapılması zorunlu toplantıların ise online yapılmasına, açık alkollü içki satış belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait turizm işletmeleri de dahil olmak üzere tüm iş yerlerinin saat 24.00'de günlük faaliyetlerini sonlandırmasına karar verildi."

Berna Akkaya
Editör


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