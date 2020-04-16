Koronavirüse karşı dezenfekte tüneli

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde koronavirüse karşı kentin en işlek caddesindeki kaldırıma belediye tarafından, dezenfekte tüneli kondu. Belediye çalışanı 3 kişi tarafından bin liraya mal edilen tünelde yüzde 70'i etanol, yüzde 30'u su olan sıvı püskürtülüyor.

Kadınhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görev bilgisayar mühendisi Ali İhsan Yıldız, mekatronik mühendisi Halil Eken ve şoför Cevdet Küçükbal, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfekte tüneli projesi hazırladı. Projeyi Belediye Başkanı Mehmet Badem'in de destekleme üzerine bin liraya mal edilen tünel kentin en işlek caddesindeki kaldırıma yerleştirildi. İçinde yüzde 70 etanol ve yüzde 30 sıvı bulunan tanktaki sıvı, sansürlü pompayla tünelden geçenlere püskürtülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Badem, koronarvirüs tedbirleri kapsamında bütün belediyelerin maddi ve manevi sorumluluklarının olduğunu hatırlatarak, "'İlçedeki insanlarımızın sağlığı ve bu hastalıktan korunması acısında belediye olarak biz mücadele verirken, 3 arkadaşımızda kendileri sorumluluk hissedip, dezenfekte tüneli tasarladı. Bin liraya mal olan bu dezenfekte çadırı adını verdiğimiz tüneli halkımızın hizmetine sunduk. Seri üretime geçeceğiz. Çevre ilçelerden de bu noktada talepler var. Ticari amaç gözetmeden diğer ilçeler içinde bunu üreteceğiz'" diye konuştu.

Kaynak: DHA