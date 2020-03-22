Koronavirüse karşı kamuda çalışma şartları düzenlendi

Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de tehdit etmeye devam ederken bu sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için yeni bir genelge yayımlandı.

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge yayımlandı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor: