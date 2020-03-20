Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

ERZURUM/AĞRI (AA) - Erzurum ve Ağrı'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından saatler 21.00'i gösterirken ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar hep birlikte alkış tuttu.

Kovid-19'a karşı yaptıkları fedakar çalışmalarda sağlık ekiplerinin yanında olduklarını göstermek için pencerelere ve balkonlara çıkarak alkışlayanlara sürücüler de araçlarının kornasını çalarak destek verdi.

Dün 1 dakika boyunca desteklerini sürdüren vatandaşlar, bugün bu desteği 10 dakikaya çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise "Yanlız değilsiniz" şeklinde seslenirken, bazıları ev ve iş yerlerinin ışıklarını kapatıp açarak destek oldu.

Kaynak: AA