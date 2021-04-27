Koronavirüse karşı mücadelede Gediz’de bulunan yolcu durakları dezenfekte edildi

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında salgının ilk gününden bu yana titiz bir çalışma yürüten Gediz Belediyesi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gediz Belediyesi olarak vatandaşın daha temiz bir kentte yaşaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçemizdeki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı minibüs duraklarında ilaçlama yaparak vatandaşlarımızın temas ettiği yerleri, camlar, oturma alanı ve panolar en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. Amacımız halk sağlığını ön planda tutarak vatandaşlarımızın temiz bir ortamda yaşamasını sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI