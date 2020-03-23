Koronavirüse karşı vatandaşlara eldiven ve maske dağıttılar

VAN'ın İpekyolu ilçesi belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, AVM ve meydanlarda, vatandaşlara el broşürü ile bilgi verdi, ücretsiz maske ve eldivem dağıttı. Ekipler, ayrıca AVM'ler başta olmak üzere birçok iş yerini dezenfekte etti.

Dünyaya yayılan ve 15 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de vaka sayısının her geçen gün artması üzerine, yetkililer tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, Van'ın İpekyolu ilçesi belediyesinde görevli zabıta ekipleri, alışveriş merkezlerine gelen vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirip, el bröşürleri dağıttı. Ekipler, vatandaşların koronavirüse karşı korunmaları için de ücretsiz plastik eldiven ve maske dağıttı. Ekipler, vatandaşların yoğunluklu olarak uğradıkları alışveriş merkezleri başta olmak üzere bir çok iş yerini dezenfekte etti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, koronavirüse karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiklerini söyleyerek,"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı yürütülen seferberlik kapsamında, belediye olarak gerek 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için çıkarılan sokağa çıkma yasağından dolayı onların ihtiyaçlarını giderme, gerek genelge kapsamında kapatılan işletme ve açık olan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. İlçemizdeki gişletme ve kamu kurumlarımıza yönelik denetim ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte zorunlu olmadıkça özellikle 65 yaş ve üstü ve risk grubunda olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA