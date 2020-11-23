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  3. Koronavirüse yakalan Nilgün Belgün'den haber var!

Koronavirüse yakalan Nilgün Belgün'den haber var!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Koronavirüse yakalan Nilgün Belgün'den haber var!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakası sanat camiasında bir çok ismi de etkiledi. Son olarak Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün begün'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 

Koronavirüse yakalan Nilgün Belgün'den haber var!

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırılmıştı.

Sekiz gündür hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sanatçıdan sevindiren haber geldi. 67 yaşındaki oyuncu, Covid-19'u yendiğini açıkladı.

Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covıd-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayınladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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