Koronavirüse yakalan Nilgün Belgün'den haber var!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakası sanat camiasında bir çok ismi de etkiledi. Son olarak Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün begün'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırılmıştı.

Sekiz gündür hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sanatçıdan sevindiren haber geldi. 67 yaşındaki oyuncu, Covid-19'u yendiğini açıkladı.

Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covıd-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayınladı.