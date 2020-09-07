Almanya otomotivdeki lokomotif rolünü kaybediyorSürücüleri sevindiren gelişme! Motorine indirim geldiKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 8 Eylül SalıGalatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!FOX TV Yayın akışı | 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandıStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 8 Eylül Salı yayın akışıBitcoin'de düşüş: 10,000 doların altına gerilediShow TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışıAltının kilogram cinsinden fiyatı 463 bin 750 liraya yükseldi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimleri için sette bulunan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu gelişme hakkında açıklama yapan Boz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

Alina Boz ve Kubilay Aka Aşk 102 dizisinin çekimleri için yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan peş peşe açıklama yaptı. 

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

Netlix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için start verildi. Yapım ekibinin sık sık yaptırdığı koronavirüs testlerinde 3 başrol oyuncusunun test sonucu pozitif çıktı. Sonucu pozitif çıkan Alina Boz sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili takipçilerine ve sevenlerine açıklamada bulundu. 

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

"TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Dizide başrol oynayan İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz'un test sonucu pozitif çıktı. Instagram hesabından açıklama yapan genç oyuncu "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

"COVID KİME BULAŞTIĞINI BİLMİYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kubilay Aka ise "Sıkıntı yok. Bu Covid kime bulaştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT