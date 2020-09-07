Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan açıklama geldi!

Alina Boz ve Kubilay Aka Aşk 102 dizisinin çekimleri için yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan peş peşe açıklama yaptı.

Netlix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için start verildi. Yapım ekibinin sık sık yaptırdığı koronavirüs testlerinde 3 başrol oyuncusunun test sonucu pozitif çıktı. Sonucu pozitif çıkan Alina Boz sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili takipçilerine ve sevenlerine açıklamada bulundu.

"TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Dizide başrol oynayan İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz'un test sonucu pozitif çıktı. Instagram hesabından açıklama yapan genç oyuncu "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

"COVID KİME BULAŞTIĞINI BİLMİYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kubilay Aka ise "Sıkıntı yok. Bu Covid kime bulaştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı.