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Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, koronavirüse yakalandığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındığı ifade edildi.

Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

Ülkemizde son günlerde etkisini gösteren Omicron varyantı ile artan vaka sayıları futbol camiasını da yakından etkiliyor. Takımların teknik kadrosu ve futbolcularında pozitif vaka sayıları artarken, futbol camiasında yer alan isimlerde de pozitif vakalar görülmeye başladı. Bu kapsamda yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen Aziz Yıldırım'ın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Spor muhabiri Talha Arslan'ın Twitter hesabından duyurduğu haberde, "Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede müşahede altına alındığını üzülerek öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

SAĞLIK DURUMU İYİ

70 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın kronik bir rahatsızlığı olmadığı bilinirken yaşı sebebiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir süre gözlem altında kalacak Yıldırım, sağlık durumunda olumsuz bir gelişme yaşanmaması durumunda hastaneden ayrılarak karantina sürecini evinde geçirecek.

Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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