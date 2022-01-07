Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

Ülkemizde son günlerde etkisini gösteren Omicron varyantı ile artan vaka sayıları futbol camiasını da yakından etkiliyor. Takımların teknik kadrosu ve futbolcularında pozitif vaka sayıları artarken, futbol camiasında yer alan isimlerde de pozitif vakalar görülmeye başladı. Bu kapsamda yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen Aziz Yıldırım'ın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Spor muhabiri Talha Arslan'ın Twitter hesabından duyurduğu haberde, "Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede müşahede altına alındığını üzülerek öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

70 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın kronik bir rahatsızlığı olmadığı bilinirken yaşı sebebiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir süre gözlem altında kalacak Yıldırım, sağlık durumunda olumsuz bir gelişme yaşanmaması durumunda hastaneden ayrılarak karantina sürecini evinde geçirecek.