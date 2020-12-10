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  3. Koronavirüse yakalanan baba oğul 15 gün arayla hayatını kaybetti!

Koronavirüse yakalanan baba oğul 15 gün arayla hayatını kaybetti!

Aydın'a bağlı Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde Koronavirüs sebebiyle vefat eden Mustafa Tatlıbaş'ın ardından babası Özcan Tatlıbaş da 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

Koronavirüse yakalanan baba oğul 15 gün arayla hayatını kaybetti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kış aylarının gelmesi ile yayılımını hızla arttıran korona virüs vatandaşları hayattan koparmaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu güne kadar 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs baba ve oğlunu hayattan kopardı.

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Çine Belediyesi personeli Mustafa Tatlıbaş'ın (50) ardından, aynı hastalığa yakalanan babası Özcan Tatlıbaş da (85) oğlunun ölümünden 15 sün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun ölümleri aileyi ve tüm yakınlarını yasa boğdu.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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