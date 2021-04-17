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  3. Koronavirüse yakalanan çiftten acı haber: 2 gün arayla vefat ettiler!

Koronavirüse yakalanan çiftten acı haber: 2 gün arayla vefat ettiler!

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 2 gün arayla yaşamını yitirdi.

Koronavirüse yakalanan çiftten acı haber: 2 gün arayla vefat ettiler!

Orman İşletme Müdürlüğünde görevli olan Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel çifti korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan çift tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Müzeyyen Akel, hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan eşi Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 2 gün sonra Covid-19'a yenik düştü. Çiftin art arda ölümleri mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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