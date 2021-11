Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan merak edilen haber geldi! Sağlık durumunu açıkladı!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs tedavisi gören Ural hakkında yoğun bakıma alındığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevenleri, ünlü sunucunun sağlık durumunu merak ediyor.

"İTİBAR ETMEYİN"

Geçtiğimiz günlerde Neler Oluyor Hayatta programının bir diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirterek, " Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" açıklamasında bulunmuştu.

TABURCU EDİLDİ

Gördüğü tedavi sonrası bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler" sözleriyle duyurdu.