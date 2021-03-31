Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya açıklama yaptı!

Geçtiğimiz gün Hazal Kaya'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Netflix için hazırlanan Pera Palas dizisinin çekimlerine bu nedenle ara verildiği açıklanırken ünlü oyuncunun hafif atlattığı öğrenilmişti.

Hazal Kaya'dan durumu hakkında açıklama geldi. Kaya, Instagram hesabından çektiği videoda takipçilerine sağlığı hakkında bilgi verdi.

"MAALESEF DOĞRU"

Hazal Kaya "Çıkan haberler maalesef doğru" diyerek koronavirüs olduğunu doğruladı. Kendisinin ve tüm setin çok hassas ve dikkatli olmasına rağmen korona olduğunu belirten oyuncu ayakta geçirdiğini açıkladı. Kendisini izole ettiğini söyleyen Kaya, "Ağır bir grip gibi yaşıyorum." dedi.

Gelen tüm geçmiş olsun mesajlarına teşekkür eden Kaya, hafif bir şekilde atlattığını açıkladı