Koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Dün akşam saatlerinde ateşi çıkan ve tedbir amaçlı hastanede geceyi geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. İmamoğlu Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda,"Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN VİDEOLU AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda çarşamba günü yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek," Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim, ateşim fena değil. Süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif olarak değerlendirebileceğimiz bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Vatandaşları salgına karşı uyaran İmamoğlu," Bu süreçte duyurularımızı sürekli yapıyoruz. Teması mutlaka azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim. Bu, hepinizi çok seviyorum. İstanbul’da her şey çok güzel olmaya devam edecek hiç endişeniz olmasın. Süreç devam edecek. Herkes görevinin başında Allah’ın izniyle. İhtiyacınız olduğunda ben yine sizlere bu şekilde seslenmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.





Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

Ekrem İmamoğlu korona mı oldu? Koronavirüs mü oldu? Sağlık durumu nasıl?