Koronavirüse yakalanan öğretmen uyardı: "Bu hastalığı hafife almayın"

İstanbul'un Çatalca ilçesinde görev yapan öğretmen Armağan Kaçan ve polis memuru eşi İbrahim Kaçan, ikinci çocuklarını bekledikleri sırada koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs testtlerinin sonucu pozitif çıkan çift, koronavirüsü yendi.

Çatalca'da görev yapan öğretmen Armağan Kaçan, tedavi sürecini anlattı. Kaçan, hastalığa yakalandıktan 5 gün sonra normal odaya çıktığını belirtirken, eşinin, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin gücüne güç kattığını ifade etti. Kaçan, "Normal odaya çıktıktan sonra eşim yanımda refakatçi kalmaya başladı. Bu sayede daha fazla moral depoladım, daha hızlı iyileşmeye başladım. Daha sonra artık çevremden de haberler almaya başladım, onlar da benim gücüme güç kattı. Öğrencilerim video hazırlamışlar, o gerçekten bana büyük bir güç verdi. Bebeğim ve 4 yaşındaki çocuğum için hayata tutundum" dedi.

"KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALMAYIN"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan öğretmen Kaçan, bu hastalığın kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini hatırlatarak "İnsan, yaşayınca bu hastalığı daha iyi anlıyor. Herkes maske takmalı, dışarıdan eve gelince bol su ve sabunla ellerini yıkamalı, dezenfekte olmalı" dedi.

ÇATALCA KAYMAKAMI ERMİŞ'TEN ZİYARET

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, zorlu bir süreçten çıkan ve sağlığına kavuşan çifti evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve kendilerine çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan Ermiş, Armağan öğretmenin bu mücadelesinin tüm Çatalca'ya ve insanlığa umut ve mutluluk olduğunu belirtirken, bir kez daha tüm vatandaşların tedbirlere uymasının önemine vurgu yaptı.