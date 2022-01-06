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  3. Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'na, Melih Gökçek'ten geçmiş olsun dileği: "Bak, ölüm bir adım ötede, zaman geçmeden tövbe et!"

Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'na, Melih Gökçek'ten geçmiş olsun dileği: "Bak, ölüm bir adım ötede, zaman geçmeden tövbe et!"

Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüse yakalanması, Melih Gökçek'i harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden bir video yayımlayan Gökçek, Molllaoğlu'na alışılagelmişin dışında geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na koronavirüs sebebiyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Gökçek'in paylaşımında "Covid olmuşsun bak, ölüm bir adım ötede" ifadelerini kullanması dikkat çekerken, video paylaşımı ise takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'na, Melih Gökçek'ten, Bak, ölüm bir adım ötede, zaman geçmeden tövbe et!

"HANGİSİ İLE BERABER HAŞROLMAK İSTERSİN?"

Son dönemlerde CHP ile yakınlığı bilinen Karamollaoğlu'na geçmişi hatırlatmak isteyen Gökçek, CHP zihniyetinin dini hedef aldığı konuşmaları paylaştı. Videonun içeriğinde Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na birçok ismin din ve başörtüsü hakkında yaptıkları olumsuz yorumların yer alması, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. 

Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'na, Melih Gökçek'ten, Bak, ölüm bir adım ötede, zaman geçmeden tövbe et!

Gökçek'in, geçmiş olsun mesajı yayımlamadan hemen önce, "Temel Karamollaoğlu, aşağıdakilerden hangisiyle haşrolmak istersin?" sorusunu yöneltmesi gündem oldu.

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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