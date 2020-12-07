Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk görüntü! 24 Kasım Salı günü koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan ve 3 gün sonra entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

1 7 Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandığı ve 24 Kasım'da hastaneye yatırıldığı açıklanmıştı.