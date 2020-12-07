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  3. Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk görüntü!

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk görüntü!

24 Kasım Salı günü koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan ve 3 gün sonra entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk görüntü! 117

Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandığı ve 24 Kasım'da hastaneye yatırıldığı açıklanmıştı.