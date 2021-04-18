Koronavirüse yakalandığını açıklamıştı! 10 saat sonra hayata gözlerini yumdu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan ve geçimini cep telefonu aksesuarları satışı yaparak sağlayan 61 yaşındaki Ramazan Girgin koronavirüse yakalandı.

Test sonucu pozitif çıkan Girgin, evinde karantinaya alındı. Tedavisine başlanan Girgin, 16 Nisan Cuma günü Facebook hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.