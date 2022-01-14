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  3. Koronavirüse yakalanmıştı! Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies'ten kötü haber: Koronavirüs sonrası kalp problemi görüldü

Koronavirüse yakalanmıştı! Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies'ten kötü haber: Koronavirüs sonrası kalp problemi görüldü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Kanadalı futbolcu Alphonso Davies koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsü yenen yıldız oyuncunun hafif derecede kalp kası iltihaplanması geçirdiği için uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Koronavirüse yakalanmıştı! Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies'ten kötü haber: Koronavirüs sonrası kalp problemi görüldü 116

Bundesliga kulübü Bayern München'de kanat ve sol bek pozisyonunda görev yapan Kanadalı futbolcu Alphonso Davies'ten kötü haber geldi.