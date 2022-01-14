Koronavirüse yakalanmıştı! Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies'ten kötü haber: Koronavirüs sonrası kalp problemi görüldü
Koronavirüse yakalanmıştı! Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies'ten kötü haber: Koronavirüs sonrası kalp problemi görüldü
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Kanadalı futbolcu Alphonso Davies koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsü yenen yıldız oyuncunun hafif derecede kalp kası iltihaplanması geçirdiği için uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.