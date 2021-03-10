Koronavirüse yakalanmıştı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Twitter hesabından koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası tedavi sürecinin hafif semptomlarla sürdüğünü belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede devam ettiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah"

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Mart Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamadakoronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Erbaş, yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını belirterek," Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer vermişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF.DR.ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Ali Erbaş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Ali Erbaş kimdir?