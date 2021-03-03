Koronavirüse yakalanmıştı! Eda Ece'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

24 Şubat Çarşamba günü koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Eda Ece'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Eda Ece hastalığı nedeniyle başrollerini Şevval Sam ve Erdal Özyağcılar'la birlikte paylaştığı Yasak Elma dizisine ara vermek durumunda kalmıştı. Eda Ece sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Koronavirüse yakalandığını ifade eden Eda Ece yarın karantinasının dolacağını belirtti. Şu an iyi olduğunu belirten ünlü oyuncu, hastalığın ilk 7 günü çok kötü olduğunu ifade etti.

Eda Ece paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Şuan çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim. Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. "

NE OLMUŞTU?

24 Şubat Çarşamba günü ünlü oyuncunun Eda Ece'nin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu karantinaya alındı. Eda Ece'nin hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenilmişti.

Ayrıca Eda Ece'nin dışında, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.

EDA ECE KİMDİR?

Ünlü oyuncu Eda Ece, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ile ününe ün kattı.

Eda Ece hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Eda Ece Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?