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Koronavirüse yakalanmıştı! Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel hasataneye kaldırıldı!

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanmıştı! Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel hasataneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz hafta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Bettel'in tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı ifade edildi. 

DURUMUNA İLİŞKİN BAZI TESTLER YAPILACAK

Lüksemburg Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bettel'in durumuna ilişkin bazı testlerin yapılacağını ve doktorların kararına göre hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceği belirtildi.

27 Haziran Pazar günü 48 yaşındaki Bettel'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Bettel'in ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesi'ne katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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