Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullanarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

"PROGRAMLARIMA KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETMEYE BAŞLADIM"

Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığını, programlarına kaldığı yerden devam etmeye başladığını ifade etti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."

Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2022

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