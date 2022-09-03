Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek," Programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullanarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! Negatif çıktığı bilgisini aldım

"PROGRAMLARIMA KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETMEYE BAŞLADIM"

Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığını, programlarına kaldığı yerden devam etmeye başladığını ifade etti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."

Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! Negatif çıktığı bilgisini aldım Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! Negatif çıktığı bilgisini aldım

Pandemi döneminin simgesi olmuştu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenmedik haber! Sevenleri kahroldu! "Terzi kendi söküğünü dikemiyor!"Pandemi döneminin simgesi olmuştu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenmedik haber! Sevenleri kahroldu! "Terzi kendi söküğünü dikemiyor!"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!
18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."
Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş nefret kustu! "HDP ve MHP'liler ölsün!"
Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş nefret kustu! "HDP ve MHP'liler ölsün!"
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Ümit Özdağ'a büyük şok! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
Ümit Özdağ'a büyük şok! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı
Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı
Meteoroloji'den bir iyi, bir kötü haber! 4 bölgeyi sağanak yağış vuracak, diğer yerlerde sıcak hava kavuracak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den bir iyi, bir kötü haber! 4 bölgeyi sağanak yağış vuracak, diğer yerlerde sıcak hava kavuracak! İşte il il hava durumu
Sağlık Bakanlığı, Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısında büyük düşüş!
Sağlık Bakanlığı, Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısında büyük düşüş!
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! Yer yerinden oynadı: Muğla Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! Yer yerinden oynadı: Muğla Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem
18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!
18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."