Koronavirüse yakalanmıştı! Sarp Bozkurt'tan hayranlarını sevindiren haber

Sarp Bozkurt'un koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Oyuncunun rol arkadaşları Anıl İlter ve Melisa Döngel, Bozkurt'un moralinin düzelmesi için Instagram hesaplarında paylaşımda bulunmuş başarılı oyuncu da bunun üzerine teşekkür etmişti.

Başarılı oyuncu bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile 7 Nisan Çarşamba günü pozitif çıkan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Sarp Bozkurt paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"7 Nisan Çarşamba günü pozitif çıkan covid testim bugün itibariyle artık negatif Böyle geçirmeyi asla düşünmediğim bir süreçti. Hasarları henüz benimle ama dinlenerek üstesinden geleceğim. Hastaneye yatma noktasına kadar geleceğimi düşünmemiştim hiçbir zaman...

Doktorlarla geçirdiğimiz bütün kontroller sonucunda benden daha çok ihtiyacı olan insanların varlığına ikna olup evde tek başıma savaşmaya karar verdim. Bazen gece 40 dereceyle uyandım... Ateş düşürücüler gerçekten etki etmedi. Daha önce duymadığım kortizon tedavisi beni kurtardı

Ama sonunda bitti... Bana çok fazla şey kattı bu 15 günlük savaş... Her zaman iyi dileklerinizi hissettim... Bu gerçekten bambaşka bir güç. İyi ki vardınız, iyi ki bana güç verdiniz.

Şimdi akciğerimi ve vücudumu dinlendirme vakti. Ruhsal ve bedensel bir detoksa hazırım."

NE OLMUŞTU?

Sarp Bozkurt'un rol arkadaşları Anıl İlter ve Melisa Döngel'in sosyal medya hesaplarında 14 Nisan Çarşamba günü paylaşımda bulunmuştu.bulundu .

Anıl İlter, çektiği videoda "Günlerdir bana neredesin diye soruyorsunuz. Benim moralim bozuk. Çünkü Sarp kardeşim Koronavirüs sürecini çok ağrılı, sancılı ve ateşli atlatıyor. Ona destek olmak amacıyla hem Instagram'da hem Twitter'da #Geçmiş olsun sarp etiketiyle paylaşımda bulunalım." ifadelerini kullanmıştı.

Sarp Bozkurt paylaşımlar sonrasından "İyi ki varsınız" diyerek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama çok güzel bir hareket yaptı Anıl İlter sağ olsun. Morale ihtiyacım olduğunu düşünerek.

Tabii ki çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var. Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi.

Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşinin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz"

SARP BOZKURT KİMDİR?

Sarp Bozkurt "Sen Çal Kapımı" dizisinde Erdem karakterine hayat vermektedir.

Sarp Bozkurt hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sarp Bozkurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında?