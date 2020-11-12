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Koronavirüse yakalanmıştı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüse yakalanmıştı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Facebook hesabından yaptığı video paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgilendireme yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tedavi olduğu hastanede sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmaya çevrimiçi olarak devam ettiğini belirtti.

Zelenskiy, üç gündür karantinada olduğunu belirtti ve "Ancak çalışmalarımdan izole olmadım. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Tüm devlet organları normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu günlerde toplantılarımı çevrimiçi olarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'NİN 'KORONAVİRÜS' AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti. Zelenskiy kendisini karantinaya alacağını belirtip "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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