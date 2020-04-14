Koronavirüsle başarılı mücadelemiz dünyanın dilinde!

Sahsa Toperich, The Hill'e "Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor" başlıklı bir makale yazdı.

Toperich, Türkiye’nin ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden bir gün sonra okulları tatil ettiğini vurguladı ve Ankara’nın koronavirüs salgına karşı birçok Avrupa ülkesinden daha hızlı önlem aldığını belirtti.

'TÜRKİYE'NİN DAHA HAZIRLIKLI OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL'

Türkiye’nin koruyucu malzeme üretimine hız verdiğini ve maskeleri halka bedava dağıtma kararı aldığını yazan Toperich, "Ülkenin milyonlarca mülteci ve sığınmacıyı misafir etmesi, yıkıcı depremler yaşaması gibi birçok büyük ölçekli felaketle karşı karşıya kaldığı dikkate alındığında Türkiye’nin bu tür pandemilerle baş etme konusunda daha hazırlıklı olması sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA, ŞİMDİYE DEK 33 ÜLKEYE YARDIM ULAŞTIRDI

Türkiye’nin İtalya, İspanya ve İngiltere’nin yanı sıra birçok Balkan ülkesine tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlatan Toperich, 88 ülkenin Türkiye’den yardım istediğini ve Ankara’nın şimdiye dek 33 ülkeye yardım ulaştırdığına dikkati çekti.

İsrail'in de Türkiye’den tıbbi malzeme tedarik etmek istediğini yazan Toperich, "Türkiye, Trablus’a saldırıları sırasında Kovid-19 hastalarının kaldığı Hadra Hastanesine defalarca saldırı düzenleyen Halife Hefter’in savaş çığırtkanlığı ile kaosa sürüklenen Libya’ya da yardım yapıyor." ifadesine yer verdi.