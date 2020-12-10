Koronavirüsle gerçekleştiremediği ölümü intiharla denedi!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde psikolojik sorunları olan 41 yaşındaki Ayşegül D. isimli bir kadın 13. kattan kentini aşağı bırakarak intihara kalkıştı. Bina girişindeki tahta zemine çarptıktan sonra yere düşen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının bir süre önce boşandığı ve koronavirüsü atlattığı öğrenildi.