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Koronavirüsle mücadele eden Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

Sadakatsiz'in başrol oyuncularından olan Burak Sergen yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğum bakıma kaldırılmıştı. Yaklaşık bir aydır süren yaşam mücadelesinden sevindiren haber geldi.

Koronavirüsle mücadele eden Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

Koronavirüs nedeniyle 1 aydır tedavi gören Burak Sergen'den yeni haber geldi. Normal odaya alındığı öğrenilen Sergen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan oyuncu, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Hayranları ve yakınlarının korku dolu bekleyişi nihayet umutlandı. Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.

Koronavirüsle mücadele eden Burak Sergenden müjdeli haber geldi

DİZİDE SENARYO GEREĞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SÖYLENDİ

Sevilen dizi Sadakatsiz'de rol alan oyuncu için yoğun bakım sahneleri yazılmıştı. Ayrıca Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen de geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hafif şekilde atlatmıştı.

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