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Koronavirüsle mücadelede korkutan veriler: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, kademeli normalleşmenin dördüncü aşaması başlığıyla başlatılan normalleşme sürecinde, aşılama oranlarının da artmasıyla gevşemenin dozu kaçırılırken ülkemizde, son 10 günde pozitif vaka oranlarının iki kat arttığı tespit edildi.

Koronavirüsle mücadelede korkutan veriler: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uzun süredir devam eden ksııtlamaların yerini gevşeme ve normalleşmeye bırakmasının ardından, kademeli normalleşmenin dördüncü aşamasına geçilmeden önce yüzde  2,4 olan pozitif sonuç oranı 10 günde yaklaşık iki kat arttı.

DÖRT GÜNDE ÜÇTE BİR ARTTI

Türkiye'de 10 Temmuz'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi.

Koronavirüsle mücadelede korkutan başarısızlık: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.

Koronavirüsle mücadelede korkutan başarısızlık: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti.

Koronavirüsle mücadelede korkutan başarısızlık: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.

10 GÜNLÜK VERİLER ENDİŞE VERİCİ

Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3,01, 17 Temmuz'da yüzde 3,27, 18 Temmuz'da yüzde 3,28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.

Koronavirüsle mücadelede korkutan başarısızlık: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Dün ise 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi.

Koronavirüsle mücadelede korkutan başarısızlık: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.

18 TEMMUZ'DA VEFAT SAYISI PATLADI

Günlük koronavirüs Tablosu'na göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadelede korkutan başarısızlık: Vaka sayıları 10 günde iki katına çıktı! Uzmanlar tedirgin!

Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" uyarısında bulundu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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