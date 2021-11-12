Koronavirüsle mücadelede süreç belirlendi: Vaka ve vefat sayıları artarsa yeni kararlar alınabilir

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Vefat sayıları bazı günler 200 ve üzerinde, bazı günlerde ise 200 ve altında seyrederken Haziran ayında başlayan aşılamada 12'yaşa kadar inilmesine karşın aşıya olan ilgi ve aşılama hızında ciddi oranda bir düşüş var. Özellikle üçüncü doz aşısı sisteme tanımlananlar arasında aşı olmayanların sayısının fazla olduğu ifade ediliyor.

VAKA VE VEFAT SAYILARI ARTARSA NE OLACAK?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre ise Türkiye'nin salgınla mücadelesinde vaka ve vefat sayılarındaki hareketlenmeye göre farklı kararların devreye alınabileceği belirtiliyor.

Sürecin yönetilebilir görüldüğü aşı taleplerini artırılması ve salgından korunmaya özen gösterilmesinin sağlanması dışında yeni bir pozisyon alınmayacağı öğrenildi.

KAPALI MEKANLAR İÇİN AŞI VE PCR TEST ŞARTI GELECEK Mİ?

Salgındaki son durumun değerlendirildiği toplantılarda Avrupa ülkelerinde sıkça tartışma konusu olan ‘kapalı mekanlara aşı şartı veya PCR zorunluluğu’ gibi kararların gündeme alınmayacağı kaydediliyor.

MEVCUT TEDBİRLERE UYUM DEVAM EDECEK

Vaka ve vefat sayılarında hızlı bir artış yaşanmaması durumunda mevcut tedbirlere uyumun devam edeceği bu kararda yoğun bakım kapasitelerinde doluluk yaşanmamasının etkili olduğu öğrenildi.

HASTANELERDE AŞISIZLAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR VAR

Salgın nedeniyle hastaneye başvuru yapanların çoğunluğunun aşısız ve genç hastalar olduğu belirtilirken, vefat edenlerin genellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı çoğunlukta olanlar olduğu belirtiliyor.

20 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞI OLMADI

Haziran ayında hız kazanan ancak yavaş yavaş azalma eğilimi gösteren aşılamada sırası geldiği halde aşı olmayan 12 yaş üzeri 14 milyon kişi henüz aşısını yaptırmazken sayıları 4-5 milyon olan göçmenlerinde bu sayıya eklenmesi ile sayının 20 milyon olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 7,8 olduğu, aktif vaka sayısının 450 bin dolaylarında olduğu kaydediliyor.

AŞIYA VE TEDBİRLERE UYUM AZALDI

Salgının değerlendirildiği toplantılarda aşıya ve tedbirlere uymanın azalmasının sorun olarak değerlendirildiği ifade edilirken toplumsal bağışıklık hedefi ise istenen sayının çok uzağında. Buna göre iki doz aşı olanların toplam nüfustaki oranın yüzde 59,1 olduğu belirlendi. Uzmanlar delta varyantı öncesi bu oranın yüzde 70 olması gerektiğini ifade etmiş, delta varyantı ortaya çıkınca bu oranın yüzde 85 olması gerektiğini söylemişlerdi.

AŞILAMADA DÜŞÜŞ VAR

Ayrıca ilk doz aşılama verileri geçtiğimiz haftaya göre yüzde 16, bir ay öncesine göre ise yüzde 44 azaldı. Bir günde yaklaşık 66 bin doz aşı yapıldığı, bunun da 30 Mayıs’tan sonraki en düşük günlük yapılan aşı rakamı olduğu belirtildi.

VAKA SAYILARI YÜZDE 4,5 ARTTI

Son iki haftadır düşüşte olan haftalık 100 bin nüfusa düşen ortalama vaka sayısı, bu hafta yüzde 4.5 artarak 221’e yükseldi.

Koronavirüse karşı geliştirilen antiviral ilaçların durumunun da toplantıda değerlendirildiği, ilaçların seri üretim aşamasına gelmesi için en az 5 aylık bir süre gerektiği belirtiliyor.

"İLAÇLAR HASTA OLDUKTAN SONRA DEVREYE GİRECEK"

İlaçların fiyatları ve insanlara ulaşma hızının önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, “İlaç hasta olduktan sonra devreye girecek. Ölümü ne kadar önlediği önemli. Bunu zaman içinde göreceğiz” dediler.

Bu nedenle, hastalanmayı ortadan kaldıran önlemlere daha çok değer veriliyor. ‘Aşı ve korunma önlemleri’nden taviz verilmemesi öneriliyor.



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