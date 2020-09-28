Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! İstanbul'da kademeli mesai başladı

Koronavirüs salgınında bulaşıların artmasına neden olan toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltma amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlara kademeli mesai uygulamasına karar verilmişti. Söz konusu uygulama bugün başladı.

Buna göre vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

İŞTE KADEMELİ MESAİ SAATLERİ

-Belediyelerde 08.00'de başlayacak mesai saat 16:30'da sona erecek.

-Sağlık çalışanlarının mesaisi de saat 08.30'da başlayacak ve 16:30'a kadar sürecek.

-Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesaide olacak.

-Okullarda dersler 09.30'da başlayacak.

21 Eylül'de 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Yeni düzenleme ile artık öğrenciler için ders zili 09:00'da değil, 09.30'da çalacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.