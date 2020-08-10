Koronavirüslü anne kurallara uymayıp kızının düğününe katıldı! Davetliler karantinada

Bursa'da COVİD-19 testi pozitif çıkan bir anne, karantinada kaldığı evde durmayıp kızının düğününe katıldı. Gelen davetlilerden çoğunda semptomlar ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan anne, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek durumu gizlediği ortaya çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda evde karantina altında olan bir anne, kızının düğününe katılması sonucu gelen davetlilere koronavirüs bulaştırdı. "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyen anne yüzünden çok sayıda davetli karantinaya alındı.

Murat Övüç'e sosyal medyadan eleştiri yağmuru!

YÖK duyurdu! Rektör Hüseyin Bağ'a görevden uzaklaştırma kararı verildi!

Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Bakan Soylu açıkladı! Salı günü 81 ilde toplu koronavirüs denetim yapılacak