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  3. Koronavirüslü hastanın ciğer tomografisini görenler gözlerine inanamadı!

Koronavirüslü hastanın ciğer tomografisini görenler gözlerine inanamadı!

Koronavirüslü kişilerin ciğerlerinde oluşan tahribatı bilgisayarlı tomografi görüntülerini gösteren Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Alper Eker, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüslü bir hastanın ciğerleriyle, sağlıklı bir kişinin ciğerlerinin karşılaştırılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Alper Eker, maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak virüsü dikkate olmaları konusunda uyardı.

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09 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
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