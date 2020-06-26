Koronavirüslü hastaya dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı
Diyarbakır’da koronavirüslü bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Koronavirüs tedavisi gören hastanın uygulanan tedavi yöntemi sonrası koronavirüs testi negatif çıktı
Diyarbakır’da yeni tip koronavirüse yakalan bir hasta tedavi görüyordu.
Hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Koronavirüs tedavisi gören hastanın uygulanan tedavi yöntemi sonrası koronavirüs testi negatif çıktı
Ayrıntılar geliyor...
HABERE YORUM KAT