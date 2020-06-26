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Koronavirüslü hastaya dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı

Diyarbakır’da koronavirüslü bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Koronavirüs tedavisi gören hastanın uygulanan tedavi yöntemi sonrası koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüslü hastaya dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı

Diyarbakır’da yeni tip koronavirüse yakalan bir hasta tedavi görüyordu.

Hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Koronavirüs tedavisi gören hastanın uygulanan tedavi yöntemi sonrası koronavirüs testi negatif çıktı

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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