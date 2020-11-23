''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü
ABD'de bir kişi, maskesiz olarak doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzlerine tükürdü. Ardından biraz ilerleyip tekrardan geri dönen adam ''Bende Covid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrardan kadınların suratına tükürdü. o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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23 Kasım 2020 Pazartesi 13:50
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