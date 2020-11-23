  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. ''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü

''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü

ABD'de bir kişi, maskesiz olarak doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzlerine tükürdü. Ardından biraz ilerleyip tekrardan geri dönen adam ''Bende Covid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrardan kadınların suratına tükürdü. o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!

Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!

Ebru Polat iç çamaşırlarıyla duş aldığı video sosyal medyayı salladı!Ebru Polat iç çamaşırlarıyla duş aldığı video sosyal medyayı salladı!

İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdiİki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi

 

23 Kasım 2020 Pazartesi 13:50
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü
''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü
Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!
Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!
İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi
İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi
4. kattan düşen çocuğun şans eseri kurtuluşu kameralara böyle yansıdı!
4. kattan düşen çocuğun şans eseri kurtuluşu kameralara böyle yansıdı!
23 Kasım hava durumu | İstanbul hava durumu
23 Kasım hava durumu | İstanbul hava durumu
Motosikleti hayatına mal oluyordu!
Motosikleti hayatına mal oluyordu!
Youtube'da canlı yayın yapan doktorun evini polis bastı!
Youtube'da canlı yayın yapan doktorun evini polis bastı!
Hakkını isteyen oğlunu bıçakladı!
Hakkını isteyen oğlunu bıçakladı!
Telefonla konuşan motosiklet sürücüsünü uyardığına bin pişman oldu!
Telefonla konuşan motosiklet sürücüsünü uyardığına bin pişman oldu!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel klip!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel klip!