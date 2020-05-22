Koronavirüste bikini yerine "Trikini" akımı!

Denize giderken giymek için artık trikini var. Koruyucu maskeyle beraber 3 parçadan oluşan bu bikiniler için oldukça farklı desen var.

Coronavirüs salgın sırasında pek çok şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerini güncelleme kararı aldı. İtalya’nın merkezindeki Falconara merkezli Elexia Beachwear adlı küçük bir esnaf atölyesinin sahibi Tiziana Scaramuzzo da bu isimlerden biri…

İLK TASARIMI ESPRİSİNE YAPMIŞTI

Scaramuzzo, bildiğimiz klasik bikiniye koruyucu yüz maskesi ekleyerek üç parçadan oluşan ‘Trikini’ mayosunu tasarladı.

İlk tasarımı espri olsun diye yaptığını açıklayan Scaramuzo, ürünün sosyal medyada ilgi görmesinden sonra üretime geçtiğini söyledi…