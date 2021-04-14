Koronavirüste bir korkutan gelişme daha: Uzun süreli Kovid! Her 10 hastadan birinde belirtiler sürekli hale geliyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bir olumsuz gelişme yaşanıyor. Bir yandan aşı çalışmaları, diğer taraftan ilaç araştırmaları, bilim insanları tarafından hızla devam ederken mutasyonun ortaya çıkmasıyla birçok çalışma da etkisini kaybetmiş oldu.

HER 10 KİŞİDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Tam mutasyonun varlığına alışılmışken insanlığın bu kez de yeni bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bilgisi paylaşıldı. Ulusal İstatistik Bürosu yetkililerince yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü atlatan her 10 kişiden birinin, iyileşmesinden 3 ay sonra yorgunluk, öksürük, baş ağrısı, saç kaybı, ishal ve yüksek ateş gibi belirtileri tekrar yaşıyor.

BELİRTİLER KALICI HALE GELİYOR

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) yetkililerinin yayımladığı raporda, Kovid-19 hastalarında görülen belirtilerin, iyileşmeden üç ay sonra yinelendiği ve kalıcı hale geldiği aktarıldı. Yapılan araştırmalarda, koronayı atlatan kişilerin yüzde 9,9’nun, 12 haftanın sonunda hastalığın kalıcı etkilerine maruz kaldıkları tespit edildi. Virüsü atlatan kişilerin yüzde 21’inde ise bu kalıcı belirtilerin görülme süresi 5 hafta olarak belirlendi.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ 12 KAT ARTIRIYOR

Yine İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise, Kovid-19’a yakalanan kişilerin hastalığı atlattıktan sonra kalp krizi ve felç geçirme oranlarının, virüse maruz kalmayan kişilere oranla 12 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Uzun süren Kovid olarak adlandırılan bu etkiler, yorgunluk, saç kaybı, kalp ritmi bozukluğu, bilişsel problemler, nefes darlığı, baş ağrısı, üşüme ve titreme, odaklanma problemi, kas ağrısı, uykusuzluk, halüsinasyon görme, ishal ve yüksek ateş olarak belirlendi.

SADECE İNGİLTERE'DE 500 BİN

Durum değerlendirmesi yapan uzmanlar, kalıcı Kovid’in sebebini, virüsün sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve diğer organlara verdiği zarara bağlarken bazı yetkililer ise bu durumu polio sonrası sendroma benzetti.

Uzun süreli Kovid olarak adlandırılan, hastalığın belirtilerinin kalıcı hale geldiği kişi sayısının henüz net olarak tespit edilemediği bilinirken uzmanlar, sadece İngiltere’deki uzun Kovid vakalarının 500 bin kişiyi bulabileceğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da geçtiğimiz ay uzun süreli Kovid-19 yaşayanlara destek olmak adına kırk mini hastane kurulacağını duyurmuştu. Bakan Hancock, hastalığın sadece yaşlı ve en savunmasızları değil, her yaştan herhangi bir hastalık geçmişi olan herkesi tehdit ettiğini vurguladı.

POLİO SONRASI SENDROMU NEDİR?

Post-Polio sendromu olarak da bilinen bu rahatsızlık,herhangi bir hastalığı geçirdikten ortalama 30-40 yıl sonra hastayı zorlayan belirti ve bulgularla seyreden tablodur. Belritileri şu şekilde sıralanır:

Giderek artan kas ve eklem güçsüzlüğü ve ağrı

Çok az aktiviteyle bile ortaya çıkan yorgunluk

Kas atrofileri

Solunum ve yutma sorunları

Uyku apnesi gibi solunumla ilişkili bozukluklar

Soğuğa karşı toleransın azalması

Çoğu kişide post-polio sendromu yavaş ilerler. Yeni belirti ve bulgular stabil periyodları izler.