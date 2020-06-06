Koronavirüste can kaybı ve vaka sayılarında artış yaşandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün yapılan 35 bin 846 testten 878'i pozitif çıktı, vefat eden 21 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 669 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 135 bin 322'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 35 bin 846 test yapıldı. 878 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 1922 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258, toplam vaka sayısı 169 bin 218, toplam vefat sayısı 4 bin 669, toplam yoğun bakım hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 264, toplam iyileşen hasta sayısı 135 bin 322 oldu.

''DAHA İYİ TEDBİR DAHA İYİ SONUÇTUR''

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 57 bin 829 test yapıldı, 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1622 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412, vaka sayısı 168 bin 340, vefat sayısı 4 bin 648 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 592, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 269, iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 oldu.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 861 bin 716’ya ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 398 bin 483 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 361 bin 447 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavi sürecinde 3 milyon 101 bin 786 aktif enfekte vaka bulunuyor.