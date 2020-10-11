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  3. Koronavirüste ilk vaka haberini sunan Duygu Kaya'nın Covid-19 testi pozitif çıktı!

Koronavirüste ilk vaka haberini sunan Duygu Kaya'nın Covid-19 testi pozitif çıktı!

CNN Türk kanalında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, yaptırdığı tetkikler sonucunda koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Koronavirüste ilk vaka haberini sunan Duygu Kaya'nın Covid-19 testi pozitif çıktı!

Her sabah CNN Türk kanalında güne Merhaba programında izleyicisiyle buluşan Duygu Kaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs  testinin sonucunun pozitif çıktığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

Duygu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid'le tanışmış olduk. Karantina bitene kadar 'Güne Merhaba' diyemeyeceğim. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın" dedi.

Koronavirüste ilk vaka haberini sunan Duygu Kaya'nın COVİD testi pozitif çıktı!

"HASTANEDEYİM TEDAVİYE BAŞLANDI''

"Geçmiş olsun mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan Kaya, "Herkese teşekkür ederim. Şuan hatırı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum. Yakalanan herkese şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?CNN Türk muhabiri Duygu Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

 

 

Koronavirüste ilk vaka haberini sunan Duygu Kaya'nın COVİD testi pozitif çıktı!

İLK KORONAVİRÜS VAKASINI O DUYURMUŞTU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını mart ayında Türkiye'ye de görünmüştü. Son dakika haberleriyle duyurulan kötü haberi sunanlardan biri de CNN Türk muhabiri Duygu Kaya'ydı.

Okan Gül
Video Editörü


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