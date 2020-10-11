Koronavirüste ilk vaka haberini sunan Duygu Kaya'nın Covid-19 testi pozitif çıktı!

Her sabah CNN Türk kanalında güne Merhaba programında izleyicisiyle buluşan Duygu Kaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

Duygu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid'le tanışmış olduk. Karantina bitene kadar 'Güne Merhaba' diyemeyeceğim. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın" dedi.

"HASTANEDEYİM TEDAVİYE BAŞLANDI''

"Geçmiş olsun mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan Kaya, "Herkese teşekkür ederim. Şuan hatırı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum. Yakalanan herkese şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Covidle tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın? — Duygu Kaya (@kayaaduyguuu) October 9, 2020

Herkese tek tek teşekkür ederim. Şuan hatrı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:)Yakalanan herkese şifa diliyorum? — Duygu Kaya (@kayaaduyguuu) October 9, 2020

İLK KORONAVİRÜS VAKASINI O DUYURMUŞTU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını mart ayında Türkiye'ye de görünmüştü. Son dakika haberleriyle duyurulan kötü haberi sunanlardan biri de CNN Türk muhabiri Duygu Kaya'ydı.