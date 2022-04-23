Koronavirüste sona geliniyor! Hastanelerdeki koronavirüs tedavilerinde yeni gelişme!
Pandemi bakım hizmeti SGK listesinden çıkarıldı. Artık hastanelerde korona virüsü tedavisi ücretli olacak.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı; Bilim Kurulu toplantısında maske yasaklarını kaldırmıştı. Bunun ardından Sosyal Sigortalar ve Güvenlik Kurumu (SGK) pandemi bakım hizmetini listesinden çıkardı.
SGK LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.
KORONAVİRÜS TEDAVİSİ ÜCRETLİ OLACAK
Buna göre, hastanelerde ödenen ücretlerde korona virüsü hastası ayrımı kalktı. Artık hastanelerde korona virüsü tedavisi ücretli olacak.