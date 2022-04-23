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Koronavirüste sona geliniyor! Hastanelerdeki koronavirüs tedavilerinde yeni gelişme!

Pandemi bakım hizmeti SGK listesinden çıkarıldı. Artık hastanelerde korona virüsü tedavisi ücretli olacak.

Koronavirüste sona geliniyor! Hastanelerdeki koronavirüs tedavilerinde yeni gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı; Bilim Kurulu toplantısında maske yasaklarını kaldırmıştı. Bunun ardından Sosyal Sigortalar ve Güvenlik Kurumu (SGK) pandemi bakım hizmetini listesinden çıkardı.

SGK LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.

Koronavirüste sona geliniyor! Hastanelerdeki koronavirüs tedavilerinde yeni gelişme!

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ ÜCRETLİ OLACAK

Buna göre, hastanelerde ödenen ücretlerde korona virüsü hastası ayrımı kalktı. Artık hastanelerde korona virüsü tedavisi ücretli olacak.

Koronavirüste sona geliniyor! Hastanelerdeki koronavirüs tedavilerinde yeni gelişme!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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