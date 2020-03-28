Koronavirüste umutlandıran gelişme! Birkaç ülke ile birlikte Türkiye'de de başladı

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke aşı ve ilaç çalışmalarına yoğunlaştı. Dünya gözünü bilim insanlarına dikmiş Kovid-19'a bulunacak çareyi bekliyor. Çünkü virüs çaresi bulunmadığı her gün yeni insanlara bulaşıyor, canları alıyor. Resmen tespit edilip açıklanmış vaka sayısı 600 bin sınırına ulaştı. Ölenlerin sayısı ise 25 bini geçti. Eğer süreç bu şekilde devam ederse ki şu anda aksi yönde bir gelişme görülmüyor bu rakamların ikiye katlanması söz konusu olabilir.

Yeni tip koronavirüsün bulaşmasını, öldürücü etkisini giderip tedavi sürecini sağlamak üzere birçok çalışma yürütülüyor. Aralarında Türkiye, ABD, Japonya, Çin, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu çok sayıda ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Henüz net olarak bu iki amaca hizmet eden bir ilaç ya da aşı geliştirilebilmiş değil.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün hazırladığı Akıl Çemberi programına katılan Hematolog Prof. Dr. Mustafa Çetiner umut verici bir gelişmenin müjdesini verdi. Çetiner üstelik bu umut verici çalışmanın birkaç ülke ile birlikte Türkiye'de de başladığını söyledi.

Prof. Çetiner, Sağlık Bakanlığı'nda bir grup bilim insanının Kovid-19 ile enfekte olup hastalığı yenenlerin kanından elde edilecek plazma ile virüse yeni yakalanacakların tedavilerinin yapılması amacıyla geliştirme çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Çetiner'in müjdesini verdiği çalışmaya ilişkin Farmakolog Prof. Dr. Yağız Üresin'in yorumu ise "umut verici" oldu.

Üresin, bunun 1800'lü yıllardan beri ilaç ve aşı gibi tedavilerde başarı ile uygulanan bir yöntem olduğunu ifade etti.