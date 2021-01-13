Koronavirüste yeni iddia: Bill Gates ve Rockefeller suçlandı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisi altına alan ve sosyal yaşamı durma noktasına getirirken başta sağlık olmak üzere, eğitimden ulaşıma, ekonomiden turizme birçok sektörün de kilitlenmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgınında ortaya sürekli yeni iddialar atılıyor. Virüsün çıkış ve yayılma sebebinin net olarak bilinmemesi bilgi kirliliğine neden olurken ABD'den İtalya'ya kadar birçok ülke virüsü bilerek ve isteyerek ortaya çıkarıp yayılmasına neden olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

KOVID-19 ZENGİN ELTİLERİN ÜRÜNÜ

Son iddialar ise ülkelere değil şahıslara yönelik oldu. Peru'daki mahkeme Kovid-19 salgınının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme kararı başlattı. Mahkeme, Kovid-19'un zengin elitlerin elinden çıktığı iddia ederek, Microsoft kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, İş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ın hatası olduğunu ileri sürdü.

Peru'daki Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çekti.

YARGIÇLARA ÖN SORUŞTURMA ŞOKU

Rus medyasında çıkan habere göre, mahkemenin soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadeleri yer alıyor.

Yaşanan bu soruşturmanın basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmaya el attı. Yapılan açıklamada, soruşturma kararını imzalayan yargıçlara ön soruşturma açtı.

MİKROÇİP İDDİALARI

Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise eşiyle birlikte kurduğu, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı. İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi bulunurken, Bill Gates'in milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddialarının hedefinde yer almıştı.