Koronavirüste yeni uyarı: Kangrene sebep oluyor! Birçok hasta uzuvlarını kaybetti!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni gelişme herkesi tedirgin etti. Uzmanlar, sitokin fırtınası nedeniyle birçok ülkede hastaların kangren olduğunu ve bu yüzden uzunlarını kaybettiğini belirterek uyarılarda bulundu.

İLK KEZ DOĞRULANDI

Geçtiğimiz günlerde Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Kovid-19 hastalarında görülen kangren, kas ve aklem ağrılarının nedenleri araştırıldı. MR ve ultrason gibi görüntü tekniklerinin kullanıldığı araştırmada, şimdiye dek ortaya atılan koronavirüs enfeksiyonu ile kas veya eklem ağrıları arasındaki ilişki ilk kez taramalarla doğrulandı.

Kangren veya uzun süreli kas ve eklem ağrısı yaşayan kişilere yapılan MR taramasının sonuçlarında, koronavirüsün bağışıklık sistemini kendi kendine saldırması için tetikleyebileceği ve bunun uzun süreli romatolojik sorunlara yol açabileceği doğrulandı.

TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YÜZDE 30'UNDA KAN PIHTILAŞMASI SORUNU

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) araştırma kolu olan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan Profesör Graham Cooke da geçtiğimiz haftalarda, kan pıhtılaşma sorunu yaşayan önemli sayıda Kovid-19 hastası tespit ettiklerini ve bunun hastalığın hem vasküler hem de solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğu endişesini uyandırdığını bildirdi. King's College London'dan Profesör Roopen Arya da Mayıs 2020'de hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastaların yüzde 30'unda kan pıhtıları problemi olduğunu açıkladı.

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İTALYAN HASTA 3 PARMAĞINI KAYBETTİ

İsmi açıklanmayan 86 yaşındaki İtalyan hastanın geçtiğimiz yılın Mart ayında yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış ancak kendisinde Kovid-19'un belirtileri olan ateş, öksürük, koku ve tat kaybına rastlanmamıştı. Hastalığın teşhisinden sonra kan pıhtılaşması yaşadığını belirleyen doktorlar, hastanın kan sulandırıcı ilaçlarla tedavisine başladı.

Olaydan bir ay sonra sağ elindeki işaret, yüzük ve serçe parmağı renk değiştiren hasta, damarlarının tahrip olması nedeniyle kangren olduğunu öğrendi ve 3 parmağını kaybetti. Doktorlar bu durumu koronavirüsün ‘ciddi bir etkisi’ olarak nitelendirdi ve ‘sitokin fırtınası’ adı verilen aşırı reaksiyonun olası sonucu olduğu yönünde görüş bildirdi.

ABDLİ HASTANIN 8 PARMAĞI KESİLDİ

Kaliforniya’da yaşayan 54 yaşındaki Gregg Garfiel ise kayak yapmak için gittiği İtalya'da koronavirüse yakalandı. Virüsten kurtulma şansının yüzde 1 olduğu söylenen hasta bir süre sonra solunum cihazına bağlandı ve virüsün bağışıklık sistemini çökertmesi sebebiyle kan dolaşımı yavaşladı. Garfiel, tedavi sürecinde 22 kilo verdi ve sekiz parmağının bazı bölümlerini kangren nedeniyle kaybetti.

GALLERLİ HASTA 7 KEZ AMELİYAT EDİLDİ

Cardiff'te yaşayan iki çocuk babası Mal Martin ise Kovid-19'a yakalanmasının ardından 61 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yaşama şansı olmadığı söylenen Martin iyileşmeyi başardı ancak vücuduna aldığı hasarlar kalıcı oldu. Martin'in böbreklerinin sadece yüzde 12’si çalışıyor, sağ güzünde görme kaybı ve ellerinde ampütasyonlar var. El ve ayaklarındaki hasarın onarılması için 7 kez ameliyat oldu ancak parmaklarının bir kısmını kaybetti.

ÖNCE BACAĞINI ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Broadway sahnelerinin tanınmış isimlerinden ünlü tiyatrocu Nick Cordero'nun ise nisan ayından yakalandığı hastalıkla birlikte sağ bacağında kan pıhtılaşması görüldü. Ayak parmaklarına kan gitmediği belirlenen Cordero'nun bir bacağı kesildi. Tiyatrocu, 91 günlük mücadelesini kaybederek temmuz ayında yaşamını yitirdi.