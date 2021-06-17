Koronavirüste yeni varyant şoku! Rus bilim insanlarından yeni uyarı: Moskova varyantı!

Rusya'da son dönemlerde koronavirüs vakalarının yeniden arttığı belirtildi. Pandemi konusunda araştırma yürüten Rus bilim insanlarından dünyayı sarsan bir açıklama geldi. Henüz Delta varyantının etkileri sürerken, Rus varyantı uyarısı yapıldı.

"MOSKOVA KENDİNE AİT BİR VARYANTA SAHİP OLABİLİR"

Pandemiyle mücadelede aşılama çalışmalarının başlamasına karşın vaka sayılarında artış görülen Rusya'da bilim insanları koronavirüs üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Son yapılan açıklama ile bilim insanlarının yeniğ bir varyant üzerinde araştırma yaptığı ifade edildi. Bilgilendirmede bulunan Rus Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü müdür yardımcısı Denis Logunov, Moskova'nın kendine ait bir varyanta sahip olabileceğini söyledi.

"KORONAVİRÜSLE İLGİLİ DURUM HALA KRİTİK"

Enstitüdeki bilim insanları vakaların yakından izlendiğini söylerken Gamaleya Enstitüsü başkanı Alexander Gitsburg yaptığı açıklamada, bilim insanlarının "Moskova'da dolaşan yeni varyantı belirlemek için çalıştıklarını" söyledi. Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin "Coronavirüs ile ilgili durum hala dramatik" diyerek durumun hala ciddi olduğuna dikkat çketi. Koronavirüse bağlı olarak Moskova'da hastaneye kaldırılanların sayısı ise 12 bin kişiye ulaştı.

SOLUNUM HASTA SAYISI ZİRVE NOKTASINDA

Yeni varyant iddiaları sorasında açıklamalarda bulunan Moskova'nın merkezi kovid hastanesinin başhekimi Denis Protsenko, pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak nitelendirdiği 407 ventilatör hastası olduğunu söyledi.

DELTA VARYANTININ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Rusya'da yeni bir olası varyant üzerinde çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Rusya'da neredeyse yarısı başkent Moskova’da olmak üzere 13 bin 397 yeni vaka ve 396 can kaybı bildirildi. Öte yandan dünyayı sarsan ve 74 ülkede tespit edilen Delta varyantının Rusya’da tespit edildiği ve vakalarda son zamanlarda artış olduğu vurgulandı. Vaka sayılarında yaşanan artış ise ülkede tedirginliğe neden oldu.