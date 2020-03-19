Koronavirüsten 4. can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı.

Bakan Koca, son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'inin pozitif çıktığını ve 191 olan hasta sayısının 359'a ulaştığını ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: